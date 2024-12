I modi principali per prevenire le reazioni allergiche sono:

Evitare le cose alle quali si è allergici

Se non è possibile evitarle, consultare il proprio medico in merito ai vaccini antiallergici

Evitare un allergene può comportare:

Interrompere l’assunzione di un farmaco

Tenere gli animali domestici fuori casa o limitarne la presenza ad alcune stanze

Usare aspirapolvere e filtri ad alta efficienza per particelle (High Efficiency Particulate Air, HEPA)

Non consumare determinati alimenti

Eliminare o sostituire oggetti che raccolgono polvere, come mobili imbottiti, tappeti e soprammobili

Utilizzare coprimaterassi e copricuscini speciali antiacaro

Utilizzare cuscini di fibra sintetica

Lavare di frequente in acqua calda lenzuola, federe e coperte

Pulire spesso la casa, spolverare, passare l’aspirapolvere e un panno bagnato

Utilizzare condizionatori e deumidificatori nei seminterrati e in altre stanze umide

Liberarsi dagli scarafaggi

Con la vaccinazione antiallergica, i medici somministrano iniezioni della sostanza che causa l’allergia. Inizialmente, le iniezioni contengono solo una quantità infinitesimale della sostanza, una dose troppo esigua per provocare una reazione grave. In seguito, vengono somministrate iniezioni con dosi crescenti della sostanza. In questo modo, l’organismo può abituarsi alla sostanza e non reagire più alla sua presenza. I vaccini antiallergici non sono sempre efficaci e anche quando lo sono, potrebbe essere necessario continuare a ricevere le iniezioni.