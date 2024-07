Quali sono le cause della SM?

I medici non conoscono le cause della SM, tuttavia molti di essi ritengono che il sistema immunitario attacchi i tessuti dell’organismo come se fossero tessuti estranei. Ciò è definita reazione autoimmune. Nella SM, il sistema immunitario attacca e danneggia i nervi del cervello e del midollo spinale.