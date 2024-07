Il medico basa la diagnosi sui sintomi e sull’esame obiettivo.

Quando un soggetto inizia a lamentare emicranie, il medico può prescrivere altri esami, come ad esempio una RMI (risonanza magnetica per immagini) della testa, per stabilire se il mal di testa sia dovuto ad altre cause.

Una volta stabilito che un soggetto soffre di emicrania, il medico fa esami solo se il mal di testa è diverso dall’emicrania abituale. Un tipo diverso di cefalea, infatti, potrebbe implicare un problema diverso.