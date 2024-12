Non esiste un esame specifico per la sindrome da stanchezza cronica. In genere, il medico esegue analisi del sangue e delle urine per escludere altre malattie. Se il soggetto sta assumendo dei farmaci, il medico controlla per assicurarsi che non il soggetto non stia manifestando effetti collaterali. Il medico diagnostica la sindrome da stanchezza cronica solo se non riesce a trovare alcun’altra causa che spieghi la stanchezza.