Panoramica sui farmaci

I farmaci sono divisi per legge in due categorie: a prescrizione obbligatoria e senza obbligo di prescrizione.

I farmaci con obbligo di prescrizione, il cui uso è considerato sicuro solo sotto controllo medico, possono essere dispensati solo dietro prescrizione di un professionista abilitato in base alle norme governative (per esempio, medico, dentista, podologo, infermiere professionale, assistente medico o veterinario).

I farmaci senza obbligo di prescrizione, il cui uso è considerato sicuro anche senza controllo medico (come l’aspirina), sono venduti liberamente. Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration (FDA) è l’ente governativo che decide quali farmaci richiedono una prescrizione e quali possono essere venduti liberamente.

Gli integratori alimentari (per esempio, erbe medicinali e nutraceutici) sono prodotti intesi ad integrare la dieta, che possono contenere vitamine, amminoacidi, minerali e piante o altre sostanze di origine vegetale (botaniche). Poiché gli integratori alimentari non sono classificati come farmaci, non richiedono l’approvazione della FDA prima dell’immissione in commercio e non devono soddisfare gli stessi standard imposti ai farmaci in materia di sicurezza ed efficacia. Poiché questi prodotti non devono essere conformi agli standard della FDA sulla sicurezza e l’efficacia, il produttore potrebbe non affermare che trattino patologie o disturbi specifici. Gli integratori alimentari possono causare problemi di salute se usati scorrettamente o assunti in quantità eccessive.