Bioequivalenza e intercambiabilità dei farmaci generici

Teoricamente, un farmaco generico che sia bioequivalente al corrispondente medicinale di marca può essere sostituito a quest’ultimo in ogni prescrizione. Per i farmaci non tutelati da brevetto, il farmaco generico può essere l’unica formulazione disponibile. Per contenere i costi, molti medici compilano prescrizioni per farmaci generici, laddove possibile. Tuttavia, anche qualora il medico prescriva un farmaco di marca, il farmacista può dispensare il generico, salvo laddove la prescrizione escluda esplicitamente la dispensazione di ogni versione sostitutiva. Inoltre, i piani assicurativi e le organizzazioni per l’assistenza gestita possono richiedere la prescrizione e la dispensazione dei farmaci generici, laddove possibile, per tagliare i costi. Alcuni piani assicurativi possono consentire al consumatore di scegliere un prodotto di marca più costoso prescritto dal medico, a condizione che paghi la differenza di costo. Tuttavia, in alcuni programmi statali, il consumatore può non avere scelta. Se il medico prescrive un farmaco generico, il farmacista deve dispensare un farmaco generico. Nella maggior parte dei Paesi, il consumatore può richiedere il farmaco di marca anche se il medico e il farmacista raccomandano un generico.

A volte, la sostituzione di un farmaco generico non è opportuna. Per esempio, alcune versioni generiche disponibili potrebbero non essere precisamente bioequivalenti al farmaco di marca. Tali farmaci generici potrebbero comunque essere usati, ma non possono essere sostitutivi del prodotto di marca. Nei casi in cui piccole differenze nella quantità di farmaco presente nel torrente ematico comportino una differenza notevole nell’efficacia del farmaco, il generico spesso non è sostitutivo del farmaco di marca, anche se sono disponibili prodotti generici bioequivalenti. Il warfarin, un anticoagulante, e la fenitoina, un antiepilettico, sono esempi di tali farmaci. Infine, un prodotto generico potrebbe non essere adeguato se contiene un ingrediente inattivo al quale la persona è allergica. Se un medico specifica il nome del farmaco di marca sulla prescrizione e il consumatore desidera una versione generica equivalente, il consumatore stesso o il farmacista possono discutere la questione con il medico.

I farmaci che devono essere somministrati in quantità molto precise hanno meno probabilità di essere intercambiabili, dato che la differenza tra una dose efficace e una dose dannosa (margine di sicurezza) o non efficace è esigua. La digossina, usata nel trattamento di soggetti affetti da scompenso cardiaco, ne è un esempio. Il passaggio da una versione di marca di digossina a una versione generica può causare problemi, poiché le due versioni possono non essere sufficientemente bioequivalenti. Tuttavia, alcune versioni generiche di digossina sono state certificate come bioequivalenti dalla FDA. I farmacisti e i medici possono rispondere alle domande su quali farmaci generici possano essere scambiati con le corrispondenti specialità medicinali e quali no.

Negli Stati Uniti, ogni anno viene pubblicato un libro dall’FDA che fornisce informazioni sui farmaci intercambiabili. Questo libro, Valutazioni di prodotti farmaceutici approvati con equivalenza terapeutica (noto anche come “il libro arancione”, per il vivace colore arancione della sua copertina) è disponibile per tutti, sia in formato stampato sia online, ma è destinato all’uso da parte di medici e farmacisti. (Vedere Prodotti farmaceutici approvati con valutazioni sull’equivalenza terapeutica.)

La sostituzione di un farmaco generico può a volte provocare altri problemi per il paziente (vedere la tabella Casi in cui la sostituzione di un farmaco generico non è opportuna). Il medico può prescrivere un prodotto di marca e parlarne con il paziente. Se il farmacista distribuisce un prodotto generico equivalente e l’etichetta del farmaco non elenca anche il prodotto di marca, il consumatore potrebbe non sapere in che modo il farmaco generico sia correlato a ciò che il medico ha prescritto. Per evitare questa confusione, molti farmacisti, qualora un prodotto generico venga usato in sostituzione della specialità, ora comunicano al paziente a quale nome commerciale corrisponde.

È necessario fare attenzione quando si prende in considerazione il passaggio a marchi di farmaci che sono stati immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della legge statunitense Federal Food, Drug, and Cosmetic Act del 1938 (ad esempio, digossina, codeina e fenobarbital). I pochi i farmaci inclusi in questa categoria, che vengono ancora prescritti, sono esenti al soddisfacimento dei requisiti previsti per i farmaci generici. Il passaggio da una versione all’altra di questi farmaci è sconsigliabile, in quanto non esistono standard per confrontarli.

Altri farmaci, per i quali la sostituzione con i generici può non essere appropriata, includono i farmaci che sono considerati avere uno stretto margine di sicurezza in quanto la dose tossica è troppo vicina alla dose efficace perché il farmaco possa essere usato senza rischi.