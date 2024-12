La cavità toracica è lo spazio racchiuso tra le vertebre toraciche, le costole, lo sterno e il diaframma. I polmoni si trovano nella cavità toracica, in cui è presente anche il mediastino. (Vedere anche Panoramica sull’apparato respiratorio).

Il mediastino è situato al centro del torace e contiene il cuore, il timo e numerosi linfonodi, nonché tratti dell’aorta, della vena cava, della trachea, dell’esofago e di diversi nervi. È delimitato anteriormente dallo sterno, posteriormente dalla colonna vertebrale, dall’ingresso alla cavità toracica in alto e dal diaframma in basso. Il mediastino separa i polmoni sinistro e destro, che quindi funzionano come se fossero contenuti in due cavità toraciche distinte. Per esempio, se la parete toracica viene perforata lateralmente, causando il collasso di un polmone, l’altro rimane integro e funzionante proprio perché i due polmoni sono separati dal mediastino.

Individuazione del mediastino

Una gabbia ossea (comunemente definita gabbia, o cassa, toracica), formata dallo sterno, dalle coste e dalla colonna vertebrale, protegge i polmoni e gli altri organi presenti nel torace. Le 12 paia di coste circondano il torace partendo dal dorso. Ogni paio è unito alle ossa (vertebre) della colonna vertebrale. Nella parte anteriore del corpo le sette paia di coste superiori sono unite allo sterno dalla cartilagine. L’ottavo, il nono e il decimo paio di coste si uniscono alla cartilagine del paio superiore. Le ultime due paia (costole fluttuanti) sono più corte e non si congiungono anteriormente (vedere figura Ruolo del diaframma nella respirazione).