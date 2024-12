Allergie da sforzo

Farmaci utilizzati per trattare l’asma o l’anafilassi

Evitare i possibili fattori scatenanti

Per i soggetti con asma da sforzo, l’obiettivo consiste nell’eliminare i sintomi durante l’attività fisica. Con l’allenamento, si può ridurre la probabilità che si manifestino sintomi durante l’attività fisica. L’inalazione di un farmaco beta-adrenergico (come quelli utilizzati per trattare l’asma) circa 15 minuti prima di svolgere attività fisica spesso aiuta a prevenire le reazioni. Può essere utile il cromoglicato, assunto attraverso un inalatore.

Negli asmatici, l’assunzione di farmaci solitamente usati per controllare l’asma spesso previene lo sviluppo dei sintomi durante l’attività fisica. L’assunzione di farmaci per trattare l’asma e l’incremento graduale dell’intensità e della durata dell’attività fisica consentono ad alcuni asmatici di tollerare l’esercizio fisico.

I soggetti con precedente reazione anafilattica da sforzo devono evitare il genere di attività fisica che scatena le crisi asmatiche. Se l’ingestione di un particolare alimento prima di uno sforzo induce sintomi, i soggetti devono evitare la sua ingestione prima dell’attività fisica.

È necessario avere sempre con sé un autoiniettore di adrenalina da utilizzare in caso di emergenza. Si consiglia di eseguire l’attività fisica in gruppo.