I soggetti con disturbo schizoide di personalità sembrano non avere alcun desiderio di relazioni strette con altre persone, inclusi i parenti. Non hanno amici stretti o confidenti, fatta eccezione a volte di un parente di primo grado (come un genitore o un fratello). Raramente hanno frequentazioni e spesso non si sposano. Dal momento che preferiscono stare da soli, tendono a scegliere attività e hobby che non richiedono l’interazione con gli altri (ad esempio, giochi al computer).

L’attività sessuale con altri è di poco, se c’è, interesse. Sembrano anche provare meno piacere da esperienze sensoriali e fisiche (ad esempio, camminare sulla spiaggia).

I soggetti con disturbo schizoide di personalità non sembrano essere disturbati da ciò che gli altri pensano di loro, in bene o in male. Possono sembrare distaccati o egocentrici. Non si accorgono di normali segnali di interazione sociale e possono sembrare socialmente inetti.