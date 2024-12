Il disturbo istrionico di personalità è una malattia mentale caratterizzata da uno schema pervasivo di eccessiva emotività e bisogno di attenzione.

I soggetti con disturbo istrionico di personalità richiedono costantemente di essere al centro dell’attenzione e spesso tentano di esserlo vestendosi e agendo in modo inappropriatamente seducente e provocante ed esprimendosi in modo estremamente teatrale.

La diagnosi di disturbo istrionico di personalità viene formulata in base a sintomi specifici, tra cui disagio causato dal non essere al centro dell’attenzione, interazione con gli altri inappropriatamente seducente o provocante ed espressione delle emozioni e comportamento teatrali.

Può essere d’aiuto la psicoterapia incentrata sui conflitti di fondo.

I disturbi della personalità sono malattie mentali caratterizzate da schemi persistenti e pervasivi di pensiero, percezione, reazione e relazione che provocano nel soggetto notevole sofferenza e/o compromettono le sue capacità funzionali.

I soggetti con disturbo istrionico di personalità usano il loro aspetto fisico e agiscono in modo inappropriatamente seducente o provocante per attirare l’attenzione degli altri. Spesso si comportano in modo sottomesso per richiamare l’attenzione degli altri.

Negli Stati Uniti, il disturbo istrionico di personalità interessa circa il 2% della popolazione. Alcuni studi suggeriscono che colpisca uomini e donne in egual misura.

Spesso sono presenti anche altri disturbi. Includono uno o più dei seguenti problemi:

Sintomi del disturbo istrionico di personalità Bisogno di attenzione I soggetti con disturbo istrionico di personalità cercano costantemente di essere al centro dell’attenzione e spesso si deprimono se non lo sono. Sono spesso vivaci, teatrali, entusiasti e civettuoli e talvolta affascinano le nuove conoscenze. Le persone con questo disturbo spesso si vestono e agiscono in modo inappropriatamente seducente e provocante, non solo con potenziali interessi romantici, ma in altri contesti, inclusi scuola e lavoro. Dacché vogliono impressionare gli altri con il proprio aspetto, spesso si preoccupano di come appaiono. Difficoltà con le emozioni Le emozioni possono accendersi e spegnersi rapidamente, quindi gli altri possono trovarli superficiali. Allo stesso tempo, spesso le emozioni sono espresse in modo esagerato. Le persone con questo disturbo parlano in modo teatrale, esprimendo forti convinzioni, ma con pochi dati o dettagli a sostegno delle loro opinioni. Raggiungere un’intimità emotiva o sessuale può essere difficile. I soggetti possono recitare un ruolo (come quello della vittima), spesso senza esserne consapevoli. Possono cercare di controllare il partner usando la seduttività o manipolazioni emotive e diventare al contempo molto dipendenti dal partner. Altri sintomi I soggetti con disturbo istrionico di personalità sono facilmente influenzati dagli altri e dalle attuali tendenze. Sono estremamente suggestionabili. Inoltre, tendono a prestare troppa fiducia, soprattutto a figure autorevoli che ritengono in grado di risolvere tutti i loro problemi. Spesso queste persone credono che i loro rapporti siano più intimi di quanto siano in realtà. I soggetti con questo disturbo istrionico di personalità desiderano novità e si annoiano facilmente. Quindi, possono cambiare spesso lavoro e amici. Si sentono facilmente frustrati dal dover attendere delle gratifiche, quindi le loro azioni sono spesso motivate dall’ottenimento di soddisfazioni immediate.

Diagnosi del disturbo istrionico di personalità Valutazione di un medico basata su criteri diagnostici psichiatrici standard La diagnosi dei disturbi della personalità si basa solitamente sui criteri del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali , 5a ed., Revisione del testo (DSM-5-TR), il riferimento standard per le diagnosi psichiatriche dell’American Psychiatric Association. Per la diagnosi di disturbo istrionico di personalità, i soggetti devono esagerare persistentemente le loro emozioni e attirare l’attenzione, come dimostrato da almeno cinque dei seguenti problemi: Sono infastiditi quando non sono al centro dell’attenzione.

Interagiscono con gli altri in modo inappropriatamente seducente o provocante.

Le loro emozioni mutano rapidamente, il che li fa sembrare superficiali.

Usano costantemente il loro aspetto fisico per attirare l’attenzione degli altri.

I loro discorsi sono estremamente vaghi e non entrano nei dettagli.

Esprimono le proprie emozioni in modo plateale ed esagerato.

Sono facilmente influenzati dagli altri o dalle situazioni.

Vedono i rapporti più intimi di quanto siano in realtà. Inoltre, i sintomi devono aver avuto inizio entro la prima età adulta.