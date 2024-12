Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania

La deformità a collo di cigno consiste nel piegamento (flessione) della base del dito, un’estensione dell’articolazione intermedia e il piegamento (flessione) di quella terminale.

La causa più frequente della deformità a collo di cigno è l’artrite reumatoide. Altre cause comprendono dito a martello non trattato, rilascio (lassità) della placca fibrosa interna della mano alla base delle dita o dei rispettivi legamenti, spasmo muscolare cronico della mano causato da una lesione nervosa (spasticità muscolare), altri tipi di artrite, rottura di un tendine delle dita e non allineamento in fase di guarigione di una frattura della falange media.

Può diventare impossibile piegare il dito in modo normale. La deformità può quindi provocare una disabilità considerevole.

quando le dita si piegano in modo anomalo

Deformità a collo di cigno Immagine SCIENCE PHOTO LIBRARY

La vera deformità a collo di cigno non interessa il pollice, che ha un’articolazione in meno delle altre dita. Tuttavia, in una variante della deformità a collo di cigno, detta deformità a Z (zig-zag), a becco d’anatra o a 90°, l’articolazione terminale del pollice è gravemente iperestesa, con una flessione dell’articolazione alla base del pollice che forma un angolo di 90°. Se tale deformità si accompagna a quella a collo di cigno di uno o più dita, si può avere una grave compromissione della funzionalità prensile.

Il medico formula la diagnosi di deformità a collo di cigno esaminando la mano e il dito.