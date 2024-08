Farmaci antinfiammatori non steroidei

Un collare morbido

Talvolta intervento chirurgico

Per gli spasmi, un miorilassante

Senza trattamento, i sintomi della disfunzione del canale spinale dovuti a spondilosi cervicale a volte diminuiscono o restano uguali, ma possono aggravarsi.

All’inizio, in particolare se sono compresse solo le radici nervose, un collare morbido per supportare il collo e farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come ibuprofene, possono dare sollievo. In caso contrario può essere necessario un intervento chirurgico.

Se viene compresso il midollo spinale, è solitamente necessario un intervento chirurgico. Può essere eseguita un’incisione nella regione frontale o posteriore del collo. Quindi, viene rimossa una parte della vertebra colpita per fare più spazio al midollo spinale. Questa procedura prende il nome di laminectomia. Gli speroni ossei, se presenti, vengono asportati e la colonna vertebrale può essere stabilizzata fondendo le vertebre fra loro. Solitamente il trattamento chirurgico previene ulteriori danni ai nervi, ma non risolve il danno già presente. Prima viene effettuato l’intervento, migliore sarà il risultato.

Dal momento che la colonna vertebrale può essere instabile dopo la chirurgia, le persone possono dover indossare un collare rigido per sostenere la testa durante la guarigione.

Se si sviluppa spasmo muscolare, miorilassanti (come il baclofene), aiutano ad alleviarlo.