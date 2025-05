CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

University of Arkansas for Medical Sciences

La carenza di fluoro può causare debolezza di denti e ossa.

Nell’organismo, la maggior parte del fluoro si trova nelle ossa e nei denti, ed è necessario per la formazione e la salute di questi organi.

(Vedere anche Panoramica sui minerali.)

La carenza di fluoro può determinare carie dentale e, in alcuni casi, l’osteoporosi. L’assunzione di adeguate quantità di fluoro contribuisce a proteggere i denti e a rinforzare le ossa. L’aggiunta di fluoro (fluorizzazione) all’acqua potabile, che ne è povera, o l’utilizzo di dentifricio e integratori al fluoro riduce significativamente il rischio di carie dentale. L’applicazione di fluoro ai denti (vernice al fluoro) può aiutare a ridurre la carie nella prima infanzia in regioni del mondo nelle quali il dentifricio al fluoro o la fluorizzazione non sono facilmente disponibili.