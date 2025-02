Incapacità di urinare dovuta al ricovero in ospedale

I membri del personale ospedaliero tentano di identificare le persone a rischio di sviluppare ritenzione urinaria in modo da poter prendere le misure necessarie per prevenirla. In genere il rischio è maggiore nelle persone più anziane e in quelle che soffrono o hanno sofferto di determinati disturbi, quali ipertrofia prostatica, incontinenza urinaria, stipsi grave o disturbi che agiscono sui nervi coinvolti nella minzione (quali ictus, lesioni del midollo spinale o tumori).

Se è presente un rischio di ritenzione urinaria, il personale dell’ospedale può prendere le seguenti misure:

fissare un orario delle minzioni, con un membro del personale che passa dai pazienti a intervalli di qualche ora per ricordare loro di urinare

offrire aiuto ai pazienti per recarsi al bagno e/o fornire una sedia igienica accanto al letto o una padella

effettuare esami (quale l’ecografia della vescica) per determinare se vi è ritenzione delle urine

esaminare i farmaci assunti dai pazienti per verificare se provocano ritenzione urinaria o vi contribuiscono

incoraggiare i pazienti ad alzarsi dal letto e a camminare quando è possibile

Per prevenire la ritenzione urinaria, si deve andare in bagno quando si avverte lo stimolo. Durante la minzione, è bene vuotare completamente la vescica, anche se richiede tempo.

Se un paziente non urina affatto o trattiene una grande quantità di urina, un membro del personale dell’ospedale può infilare un tubo flessibile (catetere) nell’uretra fino alla vescica per fare uscire tutta l’urina. Questo catetere, dato che può far aumentare il rischio di sviluppare un’infezione delle vie urinarie, viene rimosso il più presto possibile. Se il problema persiste, il paziente viene dimesso dall’ospedale con il catetere ancora nella vescica e viene programmata una visita presso un urologo per la valutazione e il trattamento del disturbo.