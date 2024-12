Gli effetti collaterali sono correlati agli effetti (compreso il dosaggio) della caffeina. Questi includono insonnia, ansia, frequenza cardiaca accelerata (tachicardia) e tremore lieve. Le donne in gravidanza devono evitare quantità eccessive a causa del contenuto di caffeina, per via del rischio di aborto. In rari casi, è stata riferita tossicità epatica documentata. Il consumo di tè verde a stomaco vuoto può aumentare il rischio di lesione epatica, sebbene ciò non sia stato adeguatamente studiato.