मुख्य सामग्री पर जाएं
MSDMSD मैन्युअलउपभोक्ता संस्करण
Search icon

आयु से संबंधित मैक्यूलर डिजेनरेशन के बारे में सामान्य प्रश्नों का उत्तर देना

कमेंट्री१८/११/२५ Sonia Mehta, MD, Vitreoretinal Diseases and Surgery Service, Wills Eye Hospital, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University

आयु से संबंधित मैक्यूलर डिजेनरेशन (AMD या ARMD) वयोवृद्ध वयस्कों के बीच सबसे आम रेटिना की बीमारियों में से एक है। इससे पूरी तरह से नज़र नहीं जाती, लेकिन AMD रेटिना के बीच के हिस्से में नज़र को कमज़ोर कर देता है। नज़र की कमी बढ़ सकती है और आखिर में किसी व्यक्ति की ड्राइव करने, पढ़ने और चेहरे पहचानने की क्षमता पर भी असर डाल सकती है।

AMD के विभिन्न प्रकार होते हैं, और यह अलग-अलग लोगों में अलग-अलग तरह से बढ़ सकता है। AMD से निदान हुए किसी भी व्यक्ति या AMD से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति के लिए, बीमारी और दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में अधिक समझना आवश्यक है। AMD के बारे में कुछ सबसे सामान्य प्रश्नों के उत्तर यहां दिए गए हैं।

उम्र से संबंधित मैक्युलर डीजनरेशन क्या है?

अगर हम आँख को कैमरे की तरह समझें, तो रेटिना एक फिल्म की तरह है जहां प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदला जाता है जो मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। मैक्यूला रेटिना का केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसे-जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, उनके मैक्यूला पर धब्बे बन सकते हैं जिनको ड्रुसेन के रूप में जाना जाता है, जो त्वचा पर उम्र के धब्बों के समान होते हैं। इस वजह से, बीच की नज़र धुंधली हो जाती है और बारीकियों को देखा नहीं जा सकता है, तथा सीधी रेखाएं लहरदार दिख सकती हैं।

गीला और सूखा उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजेनरेशन के बीच क्या अंतर है?

AMD के 2 प्रकार हैं: सूखा और गीला। सभी तरह की AMD शुष्क प्रकार से आरंभ होती हैं। सूखा AMD में, जिसकी पहचान ड्रुसेन जमा से होती है, मैक्यूला के ऊतक पतले हो जाते हैं क्योंकि कोशिकाएं गायब हो जाती हैं।

शुष्क AMD, केंद्रीय दृष्टि की हानि कई वर्षों की अवधि में धीरे-धीरे और दर्द के बिना होती है। लोगों को थोड़े से लक्षण होते हैं या कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब लक्षण होते हैं, तो वे अक्सर दोनों आँखों में होते हैं। रोग के बढ़ने के साथ-साथ, आम तौर से केंद्रीय अंध बिंदु (स्कोटोमा) पैदा होते हैं और कभी-कभी दृष्टि को क्षीण कर सकते हैं।

सूखा AMD से पीड़ित लगभग 10% से 15% लोगों को गीला AMD होता है। गीला AMD तब होता है जब क्षतिग्रस्त मैक्यूला के नीचे असामान्य रक्त वाहिकाएं बढ़ती हैं और फ़्लूड और रक्त का रिसाव होता है (इसलिए इसे "गीला" कहते हैं)। असामान्य रक्त वाहिकाओं के कारण नज़र की हानि तेजी से बढ़ती है। अंत में, मैक्युला के नीचे बहुत सारा चकत्तों वाला ऊतक विकसित हो जाता है। नम प्रकार पहले एक आँख में शुरू होता है लेकिन अंत में दोनों आँखों को प्रभावित कर सकता है।

AMD किस वजह से होता है?

AMD का कोई ज्ञात कारण नहीं है। यह एक अपक्षयी स्थिति है जो समय के साथ विकसित होती है, अक्सर 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में। यह परिवारों में चल सकता है, हालांकि पारिवारिक इतिहास होने का मतलब यह नहीं है कि हर किसी को यह अवश्य होगा।

कई जोखिम कारक AMD की संभावना को बढ़ा सकते हैं, जिसमें धूम्रपान, खराब आहार-पोषण, हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर रोग शामिल हैं।

क्या AMD को रोका जा सकता है?

AMD के जोखिम को कम करने के सर्वोत्तम तरीकों में धूम्रपान से बचना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना और स्वस्थ आहार खाना शामिल है, विशेष रूप से मछली और गहरे रंग की, पत्तेदार हरी सब्जियों में पाया जाने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाना।

AMD के लिए कोई सार्वभौमिक स्क्रीनिंग दिशानिर्देश नहीं है, लेकिन पारिवारिक इतिहास वाले लोगों को 50 वर्ष की उम्र के आसपास से डाइलेटेड आँखों की जांच करानी चाहिए। इसके अलावा, AMD के निदान वाले किसी भी व्यक्ति को नज़र में कोई भी बदलाव दिखाई देने पर तुरंत ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। गीला AMD के लिए जितनी जल्दी संक्रमण का पता लगाया जाता है और इलाज किया जाता है, नज़र को बचाने की संभावना उतनी ही बेहतर होती है।

AMD का इलाज कैसे किया जाता है?

कम से कम एक आँख में मध्यवर्ती या उन्नत AMD वाले लोगों के लिए, रोग बढ़ने को धीमा करने में मदद के लिए कुछ डाइटरी सप्लीमेंट (AREDS2 फॉर्मूला पर आधारित) की सिफारिश की जाती है।

AMD के गीले रूप में, असामान्य रक्त वाहिकाओं को लीक होने से रोकने के लिए दवाओं को सीधे आँखों में इंजेक्ट किया जा सकता है (इंट्राविट्रियल इंजेक्शन)। ये उपचार नज़र हानि के जोखिम को काफी कम कर देते हैं और लगभग एक तिहाई रोगियों में पढ़ने की नज़र में भी सुधार कर सकते हैं।

AMD से गंभीर नज़र हानि वाले लोगों के लिए, डॉक्टर निम्न भी कर सकते हैं:

  • आँख के पीछे अतिरिक्त इंजेक्शन देंगे
  • असामान्य रक्त वाहिकाओं को सील करने के लिए लेजर या प्रकाश-आधारित उपचारों का उपयोग करेंगे
  • कम नज़र वाले उपकरणों की सिफारिश करेंगे, जैसे कि आवर्धक, विशेष पढ़ने के चश्मे, या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
  • चुनिंदा मामलों में, बीच की नज़र में सुधार के लिए आँख के अंदर एक छोटी दूरबीन प्रत्यारोपित करेंगे

क्या AMD से पीड़ित लोग अभी भी ड्राइव कर सकते हैं?

AMD से पीड़ित लोगों के लिए ड्राइव करने की क्षमता खोने के बारे में चिंता करना बहुत आम है, और यह स्वाभाविक भी है। ड्राइविंग कई वयस्कों की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी खबर यह है कि सूखा AMD से पीड़ित अधिकांश लोगों के पास सुरक्षित रूप से ड्राइविंग जारी रखने और पढ़ने के लिए पर्याप्त नज़र होती है, खासकर शुरुआती चरणों में। हालांकि, AMD बढ़ती जाने वाली स्थिति है, इसलिए नज़र में किसी भी बदलाव के लिए नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है।

देखभालकर्ताओं के लिए, एक सहायक दिशानिर्देश यह है: यदि AMD से पीड़ित परिवार के सदस्य द्वारा ड्राइविंग करने के दौरान एक यात्री के रूप में आप असुरक्षित महसूस करते हैं, तो यह उनको आँख के डॉक्टर के साथ मूल्यांकन करवाने को प्रोत्साहित करने का समय है।

ड्राइविंग के अलावा, AMD कई दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन निकट और दूर की नज़र दोनों का समर्थन करने के लिए कम नज़र वाले बेहतरीन उपकरण और संसाधन उपलब्ध हैं। पहला कदम किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना है, जो व्यक्ति की वर्तमान नज़र के आधार पर सही सहायता या विशेष देखभाल की सिफारिश कर सकते हैं।

यह तेजी से आगे बढ़ने वाला क्षेत्र है। नए उपचार और प्रौद्योगिकियां हर समय उभर रही हैं। यहां तक कि नज़र हानि के साथ, आशावादी बने रहने का वास्तविक कारण है।

AMD के बारे में अधिक जानने के लिए, विषय पर मैन्युअल पेज या त्वरित तथ्य देखें।



 
 

 

 