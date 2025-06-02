TDM à haute résolution

Parfois, biopsie pulmonaire chirurgicale

Épreuves fonctionnelles respiratoires

Le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique est suspecté en cas de dyspnée subaiguë, de toux non productive et des râles crépitants velcro à l'examen pulmonaire. Cependant, la fibrose pulmonaire idiopathique est souvent non reconnue au début, car elle a des similitudes cliniques avec d'autres maladies, telles que la bronchite chronique, l'asthme et l'insuffisance cardiaque.

Le diagnostic nécessite une TDM à haute résolution.

La radiographie thoracique montre habituellement des opacités réticulaires diffuses dans les zones pulmonaires inférieures et périphériques. L'existence de petites lésions kystiques (en rayon de miel) et de bronchectasies de traction sont des données complémentaires, survenant généralement dans les cas plus avancés avec fibrose.

La TDM à haute résolution montre des opacités réticulaires diffuses, irrégulières, sous-pleurales, avec des septa interlobulaires irrégulièrement épaissis et des lignes intralobulaires; un aspect en rayon de miel sous-pleural; et des bronchectasies de traction. Des opacités en verre dépoli, des nodules ou une atténuation en mosaïque/piégeage de l'air du poumon, significatifs sont en faveur d'un autre diagnostic.

Les épreuves fonctionnelles respiratoires révèlent habituellement des caractéristiques typiques de maladie pulmonaire restrictive due à la fibrose. Il s'agit d'une diminution de la capacité de diffusion pulmonaire pour le monoxyde de carbone (DLCO), d'une hypoxie d'effort qui progresse vers de faibles saturations au repos, et d'une capacité vitale forcée (CVF) normale à basse. Une DLCO réduite est observée chez presque tous les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique et aide à confirmer le diagnostic si d'autres caractéristiques cliniques et radiographiques de fibrose pulmonaire idiopathique sont également présentes.

Une biopsie pulmonaire peut être envisagée si une incertitude diagnostique persiste après l'évaluation initiale.

Fibrose pulmonaire idiopathique Image Image courtoisie de Harold R. Collard, MD.

Les examens biologiques n'ont qu'un rôle accessoire dans le diagnostic, sauf pour exclure de potentiels troubles rhumatismaux systémiques.