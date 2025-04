Obstruction des artères rénales

Prévention ou dissolution des caillots sanguins

Parfois, chirurgie ou ouverture du blocage avec un cathéter

Le traitement vise à prévenir toute autre dégradation du flux sanguin et à rétablir toute obstruction de ce dernier. Les éventuels caillots de sang sont généralement traités par des anticoagulants (voir Médicaments et caillots sanguins). Ces médicaments sont d’abord administrés par voie intraveineuse puis par voie orale pendant des périodes plus longues, parfois pendant plusieurs mois ou plus longtemps. Les anticoagulants préviennent l’augmentation du volume du caillot initial et la formation de nouveaux caillots. Les médicaments qui dissolvent les caillots (fibrinolytiques ou thrombolytiques, voir Médicaments et caillots sanguins) peuvent être plus efficaces que les anticoagulants. Cependant, les fibrinolytiques n’améliorent la fonction rénale que lorsque l’artère n’est pas totalement obstruée, ou lorsque les caillots peuvent être rapidement dissous. Après 30 à 60 minutes d’obstruction totale, les lésions peuvent être définitives. Les fibrinolytiques ne peuvent s’avérer utiles que s’ils sont administrés dans les 3 heures.

On réalise parfois une intervention chirurgicale pour ouvrir l’artère obstruée par le caillot, mais un tel traitement comporte un risque accru de complications et de mort. De plus, il n’améliore pas plus la fonction rénale que les seuls anticoagulants ou fibrinolytiques. On préfère presque toujours le traitement médicamenteux à la chirurgie. Toutefois, si une lésion en est la cause, l’artère doit être réparée chirurgicalement.

Pour résoudre une obstruction provoquée par l’athérosclérose ou la dysplasie fibromusculaire d’une artère rénale, les médecins peuvent réaliser une angioplastie. Dans l’angioplastie, les médecins introduisent un cathéter à ballonnet dans l’artère fémorale au niveau de l’aine et pour le faire remonter jusqu’à l’artère rénale. Le ballonnet est alors gonflé pour forcer l’ouverture de la région obstruée. Cette technique est appelée angioplastie transluminale percutanée. Au cours de cette procédure, les médecins peuvent mettre en place dans l’artère un tube creux et court (stent) pour prévenir une nouvelle obstruction. Dans les cas où l’angioplastie se révèle inefficace, une intervention chirurgicale est pratiquée pour éliminer ou contourner l’obstruction provoquée par l’athérosclérose ou la dysplasie fibromusculaire.

Bien que le traitement puisse améliorer la fonction rénale, celle-ci n’est en général jamais complètement restaurée. Le pronostic est défavorable lorsque l’artère est obstruée par des caillots qui se sont formés dans d’autres parties de l’organisme (comme le cœur). Ces caillots sont susceptibles de migrer vers d’autres parties de l’organisme (comme le cerveau ou l’intestin) et y provoquer des anomalies.

Les artères rénales MODÈLE 3D