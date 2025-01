Les médecins commencent par poser des questions au sujet des symptômes des personnes, puis ils procèdent à un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause de l’œdème et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Quelques causes et caractéristiques du gonflement scrotal).

Les médecins demandent quand est apparu le gonflement, s’il se modifie en position debout ou allongée ou lorsque la pression abdominale augmente (par exemple en toussant ou en faisant un effort pour soulever quelque chose). Les médecins posent également des questions au sujet des antécédents médicaux des personnes parce que des troubles dans d’autres parties du corps (par exemple, un œdème lié à une insuffisance cardiaque ou à une insuffisance hépatique) peuvent contribuer au gonflement du scrotum.

L’examen clinique est effectué pendant que les hommes se tiennent debout et en position allongée. Les médecins palpent soigneusement le testicule, l’épididyme et le cordon spermatique afin de détecter la situation exacte du gonflement ou de la masse, et si le gonflement est sensible. Parfois, les médecins placent une lumière vive derrière le scrotum pour voir si la lumière passe à travers (transillumination). La lumière peut souvent passer à travers une accumulation de liquide (telle qu’une hydrocèle) mais non à travers une masse solide (telle qu’un cancer).