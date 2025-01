Les symptômes se développent généralement très lentement. À mesure que l’insuffisance rénale progresse et que les déchets métaboliques s’accumulent dans le sang, les symptômes évoluent.

Une perte de la fonction rénale légère à modérée peut ne causer que de légers symptômes, tels qu’une nécessité d’uriner plusieurs fois la nuit (nycturie). La nycturie survient parce que les reins ne peuvent pas absorber l’eau provenant de l’urine pour réduire le volume de celle-ci et la concentrer, comme cela se produit normalement pendant la nuit.

À mesure que la fonction rénale s’aggrave et que de plus en plus de déchets métaboliques s’accumulent dans le sang, la personne peut ressentir une asthénie, une faiblesse généralisée et des difficultés de concentration intellectuelle. Elles peuvent présenter une perte d’appétit et un essoufflement. L’anémie contribue également à l’asthénie et à la faiblesse généralisée.

L’accumulation de résidus métaboliques dans le sang provoque également une perte d’appétit, des nausées, des vomissements et un goût désagréable dans la bouche, qui entraînent malnutrition et perte de poids. Les personnes souffrant de maladie rénale chronique ont tendance à développer facilement des hématomes ou à saigner pendant un temps inhabituellement long à la suite de coupures ou d’autres lésions. L’insuffisance rénale chronique diminue également la capacité de l’organisme à combattre les infections. La goutte peut provoquer une arthrite aiguë avec des douleurs et un gonflement des articulations.

Une perte de la fonction rénale sévère entraîne une accumulation des déchets métaboliques à des taux plus élevés dans le sang. Les lésions musculaires et nerveuses peuvent entraîner des soubresauts musculaires, une faiblesse musculaire, des crampes et des douleurs. Les personnes peuvent ressentir une sensation de fourmillements au niveau des bras et des jambes et peuvent également subir une perte de sensibilité dans différentes régions du corps. Elles peuvent développer un syndrome des jambes sans repos. Une encéphalopathie, une pathologie qui entraîne un dysfonctionnement du cerveau, peut s’ensuivre et comporter confusion, léthargie et convulsions.

L’insuffisance cardiaque peut provoquer un essoufflement. Un œdème du corps peut apparaître, en particulier au niveau des jambes. La péricardite peut provoquer douleur thoracique et hypotension. Les personnes qui souffrent de maladie rénale chronique à un stade avancé présentent souvent des ulcères digestifs et des saignements. La peau peut prendre une couleur jaune brun et/ou un aspect sec, et la concentration d’urée est parfois si élevée qu’elle cristallise dans la sueur et forme une poudre blanche à la surface de la peau. Certaines personnes qui souffrent d’insuffisance rénale chronique se plaignent de démangeaisons sur tout le corps. Leur haleine peut être malodorante.