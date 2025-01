L’urétrite peut être provoquée par des bactéries, des champignons ou des virus (par exemple, par le virus herpès simplex).

Les infections sexuellement transmissibles sont des causes fréquentes d’urétrite. Des micro-organismes, tels que Neisseria gonorrhoeae, l’agent de la gonorrhée, peuvent atteindre l’urètre au cours d’un rapport sexuel avec un partenaire infecté. Chlamydia et le virus herpès simplex sont également fréquemment transmis sexuellement et peuvent entraîner une urétrite (voir Infections à chlamydia et autres infections). L’urétrite chez les hommes est souvent due à Neisseria gonorrhoeae. Bien que ce micro-organisme puisse infecter l’urètre chez les femmes, le risque que l’infection touche le vagin, le col utérin, l’utérus, les ovaires et les trompes est plus important. Chez les hommes, l’urétrite peut être provoquée par un parasite microscopique, Trichomonas. L’urétrite peut être également provoquée par les bactéries qui sont généralement responsables d’autres infections des voies urinaires, telles qu’Escherichia coli.