Examens d’imagerie des voies urinaires

L’échographie est une technique d’imagerie utile parce qu’elle

Ne requiert pas l’utilisation de rayonnements ionisants ou d’agents de contraste intraveineux radio-opaques (qui peuvent parfois endommager les reins)

Est peu coûteuse

Montre les images au fur et à mesure de leur acquisition, de sorte que le technicien peut obtenir des images supplémentaires en cas de besoin

L’échographie est couramment utilisée pour obtenir des images des calculs des voies urinaires et des gonflements et masses (nodules) qui se trouvent dans les voies urinaires, comme dans les reins, la vessie, le scrotum et les testicules, le pénis et l’urètre. L’échographie peut aussi être utilisée pour rechercher des obstructions dans les reins ou la vessie, pour déterminer s’il reste de l’urine dans la vessie une fois que les personnes ont uriné, pour déterminer la taille de la prostate et pour fournir des images qui aident à guider l’obtention d’échantillons biopsiques de la prostate ou des reins. L’échographie Doppler forme des images en analysant des ondes sonores réfléchies. L’échographie Doppler fournit des informations sur la circulation sanguine, ce qui aide les médecins à déterminer la cause d’une dysfonction érectile et de troubles testiculaires, tels qu’une torsion testiculaire et une épididymite.