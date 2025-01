Imagerie thoracique

En général, les radiographies du thorax sont réalisées d’abord de dos, puis de face. Habituellement, on prend également une radiographie de profil. Parfois, des radiographies du thorax doivent être réalisées avec la personne dans une position différente afin que les médecins puissent obtenir une vue d’une région spécifique des poumons ou parce que la personne ne peut pas être placée dans la position habituelle.

Les radiographies du thorax fournissent de bonnes images des contours cardiaques et des gros vaisseaux sanguins. Elles peuvent aussi révéler une anomalie grave au niveau des poumons, des cavités pleurales et de la paroi thoracique, y compris les côtes. Par exemple, des radiographies du thorax peuvent dans la plupart des cas mettre en évidence une pneumonie, les tumeurs pulmonaires, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), un collapsus pulmonaire (atélectasie) et la présence d’air (pneumothorax) ou de liquide (épanchement pleural) dans l’espace pleural (espace entre les deux couches de la plèvre recouvrant le poumon et la paroi thoracique interne).

Si les radiographies thoraciques fournissent rarement des informations suffisantes pour identifier la cause exacte des anomalies observées, elles orientent le choix quant à l’opportunité de procéder à des examens complémentaires appropriés, pour poser le diagnostic.