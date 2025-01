Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause et les examens complémentaires pouvant s’avérer nécessaires (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques de l’essoufflement).

Les médecins posent des questions afin de déterminer

Quand l’essoufflement a commencé

S’il a commencé soudainement ou progressivement

Depuis combien de temps la personne se sent essoufflée

Si des conditions quelconques (telles que le froid, l’effort, l’exposition à des allergènes ou la position couchée) le déclenchent ou l’aggravent

La personne est également interrogée sur ses antécédents médicaux (y compris les maladies pulmonaires ou cardiaques), ses antécédents de tabagisme, sur tous les membres de la famille ayant présenté une hypertension artérielle ou un taux de cholestérol élevé, et sur les facteurs de risque d’embolie pulmonaire (comme une hospitalisation récente, une chirurgie ou un voyage de longue durée).

L’examen clinique se concentre sur le cœur et les poumons. Les médecins écoutent les poumons pour détecter une congestion, un sifflement et des bruits anormaux appelés grésillements. Ils écoutent le cœur à la recherche de murmures (suggérant une maladie des valvules cardiaques). Le gonflement des deux jambes suggère une insuffisance cardiaque, mais le gonflement d’une seule jambe est plus susceptible de résulter d’un caillot sanguin dans la jambe. Un caillot sanguin dans la jambe peut se détacher et migrer vers les vaisseaux sanguins des poumons, déclenchant une embolie pulmonaire.