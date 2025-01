Le programme d’activité physique est le volet le plus important de la rééducation pulmonaire. Ce programme limite les effets de l’inactivité et du déconditionnement, en réduisant la dyspnée et en améliorant les capacités physiques. Cependant, certains problèmes physiques limitent les types d’exercice qui peuvent être proposés.

Les exercices d’aérobique et de renforcement sont des éléments importants du programme d’activité physique chez les personnes atteintes d’affections pulmonaires.

L’exercice des jambes est la base de l’entraînement. Parce qu’elle est nécessaire à la plupart des activités de la vie quotidienne, la marche (parfois sur tapis roulant) est l’exercice de choix de nombreux programmes de rééducation. Certaines personnes préfèrent s’entraîner sur un vélo d’appartement. Le choix d’un exercice confortable et satisfaisant pour la personne améliore la volonté de participer à long terme.

Les exercices des membres supérieurs sont également bénéfiques pour les personnes souffrant de maladies pulmonaires chroniques qui présentent un essoufflement ou d’autres symptômes durant l’exécution de gestes quotidiens tels que le lavage des cheveux ou le rasage. Cet entraînement est d’autant plus important que la maladie pulmonaire chronique peut entraîner une perte musculaire, et certains muscles de l’épaule sont utiles à la respiration et aux mouvements des bras. Les exercices des membres supérieurs peuvent rapidement épuiser ces muscles.