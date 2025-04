Les symptômes sont généralement les mêmes que ceux de la pneumonie communautaire :

Sensation de faiblesse générale (malaise)

Toux produisant des expectorations (mucus épais ou décoloré)

Essoufflement

Fièvre

Frissons

Douleur thoracique

La pneumonie nosocomiale peut être plus difficile à reconnaître pour les médecins que la pneumonie communautaire. Par exemple, de nombreuses personnes qui sont à l’hôpital et qui développent une pneumonie, telles que les personnes âgées, les personnes équipées de sondes respiratoires sous respiration mécanique, celles atteintes de démence et celles qui sont gravement malades, peuvent être incapables de décrire les symptômes tels que les douleurs thoraciques, l’essoufflement et l’affaiblissement. Dans de tels cas, on suspecte souvent une pneumonie sur la base de la fièvre et d’une augmentation de la fréquence respiratoire et du rythme cardiaque.

Les personnes âgées atteintes d’une pneumonie peuvent également présenter : confusion, perte d’appétit, agitation, chute et incontinence (fuite d’urine).