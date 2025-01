Retrait de l’air

Un pneumothorax spontané primitif de faible importance ne nécessite pas de traitement. Généralement, il n’entraîne pas de troubles respiratoires importants et l’air est réabsorbé après quelques jours. La complète résorption de l’air, en cas de pneumothorax étendu, peut demander 2 à 4 semaines. Cependant, l’air peut être plus rapidement résorbé en insérant un cathéter ou un drain thoracique dans le pneumothorax.

Si un pneumothorax spontané primitif est suffisamment volumineux pour rendre la respiration difficile, l’air peut être aspiré à l’aide d’une grande seringue fixée à une sonde fine et souple (cathéter) insérée dans le thorax. Le cathéter peut être soit retiré, soit scellé et laissé en place pendant un certain temps, afin de pouvoir retirer l’air en cas de nouvelle accumulation. Les personnes présentant un pneumothorax spontané primitif doivent arrêter de fumer et peuvent bénéficier d’un accompagnement pour leur sevrage tabagique.

Un drain thoracique peut être utilisé pour drainer l’air, si le cathéter d’aspiration ne fonctionne pas, et en cas de survenue d’un pneumothorax de tout autre type (tel qu’un pneumothorax spontané secondaire ou un pneumothorax traumatique). Le tube est introduit après une incision de la paroi thoracique et est connecté à un système de drainage sinusoïdal étanche avec une valve unidirectionnelle, ce qui lui permet de relâcher l’air et de ne pas le faire rentrer. Il peut être nécessaire de rattacher au tube une pompe d’aspiration, si l’air continue de pénétrer du fait d’une connexion anormale (fistule) entre une voie respiratoire et la cavité pleurale.

Quelquefois, la chirurgie est nécessaire ; un thoracoscope est alors introduit dans la cavité pleurale à travers la paroi thoracique.