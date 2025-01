Présentation de la vascularite

Les immunosuppresseurs affaiblissent le système immunitaire, ce qui augmente le risque de développer des infections graves et d’autres effets indésirables. Par exemple, le cyclophosphamide, un immunosuppresseur puissant, peut causer une irritation de la vessie, entraîner la production d’urine sanguinolente et, parfois, en cas d’utilisation à long terme, un cancer de la vessie. Si le cyclophosphamide est administré par voie intraveineuse, on administre également du mesna, qui contre chimiquement certains effets toxiques du cyclophosphamide dans la vessie. Une numération formule sanguine est effectuée fréquemment, parfois toutes les semaines, pour les patients qui prennent des immunosuppresseurs puissants. Les immunosuppresseurs peuvent causer une diminution de la numération des cellules sanguines.

Tous les patients traités avec ces immunosuppresseurs doivent être surveillés à la recherche d’infections opportunistes et d’autres infections. Il faut envisager de réaliser un dépistage d’infection antérieure par la tuberculose (TB) et l’hépatite B, car ces deux affections peuvent être réactivées par les immunosuppresseurs. Les vaccins de routine (par exemple, contre la grippe et la pneumonie) sont recommandés et sont très importants pour les personnes sous immunosuppresseurs.

Les personnes doivent s’informer autant que possible sur leur maladie afin de pouvoir signaler rapidement les symptômes majeurs à leur médecin. Il est également important de se tenir au courant du médicament utilisé. Même lorsque les personnes sont en rémission, elles doivent rester en contact avec leur médecin, car il est impossible de prédire combien de temps durera la rémission.