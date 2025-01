Les kystes de Baker sont de petites poches remplies de liquide articulaire (synovial), qui se forment dans une ramification de la capsule articulaire située en arrière du genou.

Le kyste de Baker est provoqué par une accumulation de liquide articulaire dans la capsule articulaire située derrière le genou, qui se présente comme une poche saillante. Les causes de l’accumulation du liquide articulaire comprennent la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrose, d’autres maladies articulaires inflammatoires et la sollicitation excessive du genou. Le kyste de Baker ne provoque souvent aucun symptôme, mais il peut devenir visible lorsqu’il devient gonflé et provoque une gêne à l’arrière du genou. Le kyste peut grossir jusqu’à atteindre la taille d’une balle de base-ball, et parfois s’étendre vers le bas, dans les muscles du mollet.

Une augmentation brutale de la quantité et de la pression du liquide dans le kyste peut provoquer sa rupture. Le liquide éliminé du kyste peut causer une inflammation des tissus adjacents, ce qui entraîne des symptômes pouvant s’apparenter à ceux d’un caillot de sang dans le mollet (thrombose veineuse profonde [TVP]). De plus, un renflement ou un kyste de Baker rompu peuvent, dans de rares cas, causer une thrombophlébite dans la veine poplitée (qui se trouve sur la partie antérieure du genou) par appui sur la veine.

Diagnostic des kystes de Baker Examen clinique

Parfois, examens d’imagerie Le médecin peut généralement établir son diagnostic de kyste de Baker en posant à la personne des questions spécifiques sur les symptômes et en palpant le gonflement en arrière du genou ou au niveau du mollet. Si nécessaire, l’échographie, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou l’arthrographie peut parfois faciliter le diagnostic, permettre de faire la distinction entre un kyste et un caillot de sang dans les veines profondes (TVP) et révéler l’étendue du kyste.