Fibromyalgie

La plupart des personnes ressentent des courbatures généralisées, une raideur et des douleurs. Les symptômes peuvent toucher tout l’organisme. Tout type de tissu mou (muscles, tendons, ligaments) peut être concerné. Les tissus mous du cou, de la partie supérieure des épaules, de la poitrine, de la cage thoracique, de la région lombaire, des cuisses, des bras et des régions situées autour de certaines articulations sont particulièrement susceptibles d’être douloureux. Moins souvent, les membres inférieurs, les mains et les pieds sont douloureux et raides. Les symptômes peuvent survenir de façon régulière (par poussées) ou quasi permanente (chroniques).

La douleur peut être intense. Elle s’aggrave généralement avec la fatigue, la tension ou après une sollicitation excessive. Des régions spécifiques du muscle sont souvent sensibles lorsqu’une pression ferme est exercée. Ces régions sont appelées « points sensibles ». Lors des poussées, des contractions ou des spasmes musculaires peuvent survenir.

Nombre des personnes touchées dorment mal, sont angoissées, et sont parfois déprimées ou tendues. La fatigue est fréquente, tout comme les troubles mentaux tels que difficultés de concentration et sensation généralisée de nébulosité mentale. Bon nombre des personnes affectées ont une personnalité perfectionniste ou de type A. Elles peuvent également présenter des migraines ou des céphalées de tension, une cystite interstitielle (affection de la vessie pouvant entraîner une douleur à la miction) et un syndrome du côlon irritable (avec une association de constipation, diarrhée, gêne abdominale et ballonnements). Les personnes peuvent avoir des sensations de picotements affectant généralement les deux côtés du corps.

Les symptômes peuvent être aggravés par d’autres troubles, tels qu’une arthrite inflammatoire (par exemple, polyarthrite rhumatoïde) ou des troubles du sommeil causés par une apnée obstructive du sommeil ou une dépression.