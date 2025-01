Chez les personnes présentant un oignon, l’articulation à la base du gros orteil semble sortir (elle devient proéminente).

Des anomalies de la position ou du mouvement des articulations peuvent dévier et élargir ou semblent élargir l’articulation qui relie le gros orteil au pied.

Douleur et gonflement peuvent affecter la partie interne de l’articulation ou l’articulation entière.

Le diagnostic s’appuie sur les symptômes et sur un examen. Le liquide articulaire est parfois analysé.

Il est généralement utile de remplacer les chaussures, d’utiliser des cales d’orteil, des rembourrages ou des orthèses placés dans la chaussure, ou de combiner ces mesures, pour redistribuer la pression et la relâcher de l’articulation affectée.

Chez certaines personnes souffrant de douleurs et ayant des difficultés à marcher, une intervention chirurgicale peut être envisagée.

(Voir aussi Présentation des problèmes de pied.)

Un oignon apparaît lorsque le gros orteil et/ou l’os auquel il est relié n’est pas dans une position normale.

Hallux valgus avec un oignon

Le déplacement anormal de la base du gros orteil vers l’extérieur avec le gros orteil dirigé vers l’intérieur (vers le second orteil) s’appelle « hallux valgus ». L’hallux valgus entraîne la formation d’un oignon.

Les facteurs qui contribuent à la formation d’un oignon sont notamment l’enroulement excessif du pied vers l’intérieur (pronation), le port de chaussures serrées et pointues, et, parfois, une lésion. Une arthrose peut se développer et des épines osseuses se former. L’arthrose provoque des lésions du cartilage articulaire, ce qui limite l’amplitude des mouvements du pied. L’articulation peut gonfler et une bourse séreuse (poche remplie de liquide) se développe souvent et devient douloureuse. Des chaussures serrées peuvent aggraver les symptômes. La goutte peut parfois causer des crises brutales au cours desquelles l’oignon revient rouge, douloureux et gonflé.

Symptômes d’un oignon Le premier symptôme d’un oignon peut être une douleur articulaire lors du port de chaussures trop étroites et/ou trop serrées. Les symptômes ultérieurs peuvent inclure un élargissement accru, un gonflement douloureux, chaud et rouge sur la partie proéminente de l’articulation (bursite), et un gonflement et une douleur tout autour de l’articulation. Le mouvement de l’articulation est généralement limité.

Diagnostic d’un oignon Examen clinique

Parfois, analyse du liquide articulaire Les médecins posent facilement le diagnostic d’un oignon d’après les symptômes et les résultats des examens. Les radiographies ne sont pas nécessaires pour diagnostiquer un oignon, mais des radiographies peuvent être réalisées pour déterminer l’étendue des lésions articulaires. Parfois, si l’articulation est très douloureuse, gonflée et rouge, les médecins prélèvent et analysent le liquide (ponction articulaire) de l’articulation de l’orteil pour détecter une arthrite infectieuse ou une goutte. Si plusieurs articulations sont touchées, des analyses peuvent être effectuées pour diagnostiquer des maladies responsables du gonflement et de la douleur dans ces articulations.