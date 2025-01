Chez certaines personnes, seuls la bouche ou les yeux sont secs (complexe sicca ou sicca syndrome). La sécheresse oculaire peut endommager sévèrement la cornée, donnant lieu à une sensation de poussière ou d’irritation, et le manque de larmes peut provoquer une atteinte permanente de l’œil. Une production de salive insuffisante (xérostomie) dans la bouche peut entraîner une altération du goût et de l’odorat, rendre douloureuses la prise d’aliments et la déglutition et provoquer la formation de caries et de calculs des glandes salivaires. Des brûlures buccales peuvent également être présentes et révéler parfois une infection à levures.

Syndrome de Sjögren (langue) Image JAMES STEVENSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Chez d’autres personnes, de nombreux organes peuvent être atteints. Le syndrome de Sjögren peut assécher la peau et les muqueuses tapissant le nez, la gorge, le tube digestif, le larynx, la trachée, les voies aériennes pulmonaires, la vulve et le vagin. La sécheresse de la vulve et du vagin peut rendre les rapports sexuels douloureux. La sécheresse de la trachée peut provoquer une toux et des problèmes au niveau du fonctionnement des cordes vocales. Les nerfs, les poumons et les autres tissus peuvent être affectés par l’inflammation.

Les glandes salivaires des joues (parotides) augmentent de volume et deviennent légèrement sensibles chez environ un tiers des personnes. Une glande peut grossir plus que l’autre, ce qui peut indiquer une tumeur ou un autre trouble.

Une inflammation articulaire (arthrite) survient chez près de 20 % des personnes et touche les mêmes articulations que la polyarthrite rhumatoïde. Mais l’inflammation articulaire du syndrome de Sjögren tend à être moins intense et n’est généralement pas destructrice.

Le volume des ganglions lymphatiques peut augmenter dans tout l’organisme. Les lymphomes, qui sont des cancers du système lymphatique, peuvent se développer, et les personnes sont exposées à un risque accru de développer un lymphome non hodgkinien par rapport aux personnes qui ne souffrent pas du syndrome de Sjögren.

Les éruptions cutanées, les lésions rénales, les problèmes pulmonaires, la pancréatite et la vascularite sont d’autres manifestations du syndrome de Sjögren. Le syndrome de Raynaud (dans le cadre duquel les doigts blanchissent brusquement avec des fourmillements ou un engourdissement en réponse au froid ou à une émotion) peut également se développer.

Une alopécie (perte de cheveux) est également possible.

La fatigue est fréquente chez les personnes atteintes du syndrome de Sjögren.