L’abcès de la main est une accumulation de pus, provoquée en général par une infection bactérienne.

(Voir aussi Présentation des maladies de la main.)

Les abcès des mains sont plutôt fréquents et résultent généralement d’une lésion.

Un abcès superficiel peut se développer sous la peau, à n’importe quel endroit de la main, et résulte presque toujours d’une lésion mineure, comme une écharde ou une piqûre d’aiguille. L’abcès est rouge, chaud et très douloureux, et on observe souvent un gonflement des ganglions lymphatiques au niveau de l’aisselle.

Un abcès plus profond peut se former dans n’importe quelle partie de la paume et se diffuser entre les os métacarpiens (os de la main entre le poignet et les doigts). Cette infection apparaît en cas de lésion cutanée ou de blessure par un objet tranchant. Les abcès palmaires peuvent se développer à partir d’une callosité infectée. Les abcès de la paume commencent par une douleur pulsatile, intense, avec un gonflement et une vive douleur au toucher. Le gonflement et la douleur peuvent être plus importants sur le dessus de la main que dans la paume.

Os de la main et du poignet Image

Les médecins posent le diagnostic d’abcès de la main à partir d’un examen. Des radiographies sont réalisées pour détecter des corps étrangers (fragment de dent, aiguille ou autre objet, par exemple) pouvant être cachés sous la peau.