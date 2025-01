Présentation des maladies auto-immunes du tissu conjonctif

Dans les maladies auto-immunes, l’inflammation et la réponse immunitaire peuvent endommager le tissu conjonctif, non seulement des articulations et des structures péri-articulaires, mais également d’autres tissus, dont des organes vitaux comme les reins et les organes du système gastro-intestinal. La poche qui entoure le cœur (péricarde), la membrane qui recouvre les poumons (plèvre) et même le cerveau peuvent être atteints. Le type et la gravité des symptômes varient selon le type d’organe atteint.

La plupart des maladies rhumatismales auto-immunes accroissent le risque de développer des dépôts de cholestérol (plaques) dans les artères, entraînant un durcissement des artères (athérosclérose).