Présentation de la spondylarthrite

Le terme « spondylarthrite » (également appelée « spondylarthropathie » ou « spondylite ») est un terme utilisé pour décrire un groupe de maladies causant une inflammation articulaire importante, touchant la colonne vertébrale et d’autres articulations, et partageant certaines autres caractéristiques. Par exemple, elles peuvent causer une douleur dorsale, une inflammation de l’œil (uvéite), des symptômes digestifs et des éruptions cutanées. Ces maladies sont fortement associées au gène HLA-B27. Comme elles causent de nombreux problèmes identiques et partagent des caractéristiques génétiques, certains experts estiment que ces maladies partagent des causes similaires et manifestent leurs symptômes de la même manière.

La spondylarthrite entraîne une inflammation articulaire, qui s’apparente à celle de la polyarthrite rhumatoïde. Cependant, contrairement à la polyarthrite rhumatoïde, le facteur rhumatoïde et les anti-peptides cycliques citrullinés (anti-PCC ; voir Analyses de sang) sont généralement négatifs dans la spondylarthrite (de ce fait, ces maladies sont également appelées « spondylarthropathies séronégatives »). À savoir :

La spondylarthrite peut également se développer en association avec une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (parfois appelée arthrite entéropathique), avec ou sans atteinte de la colonne vertébrale.

La spondylarthrite de déclaration juvénile affecte les membres inférieurs, touche souvent les articulations des deux côtés du corps à des degrés différents et se déclare le plus souvent chez le garçon âgé de 7 à 16 ans.

La spondylarthrite peut également atteindre des personnes sans aucune autre caractéristique de la spondylarthrite (spondylarthrite indifférenciée). Le traitement de la spondylarthrite indifférenciée est similaire au traitement de l'arthrite réactionnelle. Le méthotrexate et la sulfasalazine, des antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM), peuvent aider à soulager les symptômes de la spondylarthrite, mais ils ne sont souvent pas aussi efficaces que les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale ou d'autres agents biologiques.