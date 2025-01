Arthrite à pyrophosphate de calcium (PPC)

Drainage du liquide articulaire et injection d’un corticoïde

Médicaments pour soulager la douleur et le gonflement liés à l’inflammation

Kinésithérapie

Le traitement de l’arthrite aiguë à PPC est similaire à celui de la goutte aiguë. En général, le traitement peut stopper les crises aiguës et prévenir de nouvelles crises, mais ne peut pas inverser les modifications existantes des articulations déjà lésées. Un excès de liquide articulaire peut être ponctionné et un corticoïde peut être injecté dans l’articulation pour réduire rapidement l’inflammation et la douleur.

Des médicaments pris par voie orale permettent de traiter l’arthrite à PPC. Le plus souvent, des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont utilisés pour mettre fin rapidement à la douleur et à l’inflammation des crises aiguës.

Il est possible d’administrer tous les jours de faibles doses (généralement 1 à 2 comprimés) de colchicine (voir tableau Médicaments utilisés dans le traitement de la goutte) par voie orale afin de limiter le nombre de crises.

Les corticoïdes pris par voie orale sont efficaces pour traiter les crises aiguës d’arthrite à PPC et sont particulièrement utiles chez certaines personnes qui ne doivent pas prendre d’AINS ou de colchicine.

Pour les personnes ne tolérant pas les corticoïdes, les AINS ou la colchicine, l’utilisation de médicaments qui inhibent le système immunitaire et l’inflammation (comme des injections quotidiennes d’anakinra par exemple) peut être efficace.

Contrairement à la goutte, il n’existe aucun traitement à long terme spécifique efficace de l’arthrite à PPC. Cependant, la kinésithérapie (exercices de renforcement musculaire et d’amplitude de mouvement) peut s’avérer utile pour préserver la fonction articulaire.