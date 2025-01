Mesures pour soulager la douleur et stabiliser la colonne vertébrale

Un ou deux jours de repos au lit peuvent soulager la douleur pour les personnes atteintes de spondylolisthésis. Un alitement plus long affaiblirait les muscles centraux et augmenterait la raideur, aggravant ainsi la douleur dorsale et prolongeant le temps de récupération. Il est recommandé de dormir dans une position confortable et sur un matelas moyennement ferme. Les personnes qui dorment sur le dos peuvent placer un coussin sous leurs genoux. Les personnes qui dorment sur le côté peuvent utiliser un oreiller afin de maintenir leur tête en position neutre (non penchée vers le lit ni vers le plafond). Elles doivent placer un autre oreiller entre leurs genoux et fléchir légèrement les hanches et les genoux si cela soulage la douleur dorsale. Les personnes peuvent continuer à dormir sur le ventre si cela est confortable.

L’application de froid (des poches de glace par exemple) ou de chaleur (une bouillotte par exemple) ou encore la prise d’antalgiques en vente libre (comme le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]) peut aider à soulager la douleur. Certaines personnes peuvent être soulagées par des médicaments qui réduisent la douleur nerveuse, tels que la gabapentine, les anticonvulsivants ou certains antidépresseurs. Si la douleur est sévère ou persiste, les médecins peuvent prescrire des corticoïdes par voie orale ou en injection dans l’espace épidural (entre la colonne vertébrale et la couche externe de tissu recouvrant la moelle épinière).

La kinésithérapie et des exercices de renforcement et d’étirement des muscles de l’abdomen, des fesses et du dos (muscles centraux) peuvent être utiles. (Voir aussi Douleurs lombaires : prévention).