Antécédents médicaux et examen clinique dans les maladies musculosquelettiques

Les personnes atteintes de troubles musculosquelettiques présentent souvent une raideur des articulations (c’est-à-dire qu’elles ressentent une résistance lorsqu’elles essaient de bouger une articulation). Les médecins demandent aux personnes de décrire spécifiquement leur raideur car elles utilisent souvent le terme « raideur » pour décrire une faiblesse ou une fatigue extrême, tandis que pour les médecins, « raideur » signifie difficulté à bouger les articulations. Les médecins distinguent la raideur d’une réticence à bouger en raison de la douleur qui apparaît lors des mouvements.

Les médecins demandent également aux personnes de décrire à quel moment elles ressentent cette raideur. Dans certaines maladies articulaires (comme la polyarthrite rhumatoïde et l’arthrose), on observe une raideur dès que la personne commence à bouger après une période de repos, ou au réveil. Les médecins doivent également déterminer à quel endroit les personnes ressentent la raideur et combien de temps elle dure. Par exemple, dans les troubles qui provoquent une inflammation (comme la polyarthrite rhumatoïde), la raideur est prolongée (elle peut durer plus d’une heure), tandis que dans les troubles qui ne provoquent pas d’inflammation (comme l’arthrose), la raideur est de courte durée (elle peut durer 10 minutes seulement) même si cela est intense et la douleur persiste.