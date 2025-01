Présentation des troubles de la réfraction

Le cristallin et la cornée peuvent ne pas réfracter et focaliser correctement la lumière sur la rétine pour plusieurs raisons.

La myopie survient quand le globe oculaire est trop long pour la capacité réfractive de la cornée et du cristallin. En raison de la courbure de la cornée et de sa taille relativement longue, la lumière est focalisée non pas sur, mais en avant de la rétine, et la personne se plaint d’une difficulté à voir nettement les objets éloignés. Chez les enfants, la myopie augmente fréquemment jusqu’à ce que ceux-ci cessent de grandir.

L’hypermétropie survient chez certaines personnes quand l’œil est trop court pour la capacité réfractive de la cornée et du cristallin. À cause de la taille relativement petite de l’œil, la lumière converge derrière la rétine. Les enfants et les jeunes adultes qui souffrent d’une hypermétropie légère peuvent voir clairement si le cristallin est assez souple pour refocaliser la lumière sur la rétine de façon adéquate. Cependant, le cristallin se rigidifie avec l’âge. Par conséquent, à mesure que vieillissent les adultes souffrant d’hypermétropie, la vision de près et la vision de loin deviennent difficiles. Le caractère flou des objets proches est pire dans la lumière diffuse.

Myopie et hypermétropie Vidéo

L’astigmatisme est une cornée ou un cristallin de forme imparfaite (pas parfaitement ronde ou sphérique), qui peut rendre les objets flous à n’importe quelle distance.

Dans l’anisométropie, les personnes éprouvent une différence importante entre les erreurs de réfraction des yeux.

La presbytie survient avec l’âge. Aux environs de 40 ans, le cristallin se rigidifie. Le cristallin ne change plus de forme facilement et ne peut donc pas se concentrer sur les objets proches. Ainsi, en vieillissant, les adultes remarquent souvent une difficulté à voir les objets proches.

Presbytie Image

L’aphakie est l’absence du cristallin, qui résulte d’une anomalie congénitale, d’un traumatisme de l’œil ou d’une chirurgie des yeux pour enlever une cataracte. Si la personne a eu une ablation du cristallin pour traiter une cataracte, mais n’a pas reçu un implant de cristallin, les objets paraissent flous à n’importe quelle distance.