Le médecin pose d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne puis procède à un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause de la rougeur oculaire et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques de rougeur des yeux).

Le médecin pose les questions suivantes :

Depuis combien de temps dure la rougeur

Si une rougeur est apparue auparavant

S’il y a une douleur ou des démangeaisons

S’il y a un écoulement oculaire ou un larmoiement

Si la personne a noté un changement de la vision

Si la personne a subi une lésion oculaire

Si la personne porte des lentilles de contact et si elle les porte trop longtemps

Si la personne a été exposée à des substances (comme de la poussière ou du collyre) ayant pu lui irriter les yeux

S’il existe d’autres symptômes (comme des céphalées, des halos autour des lumières, une rhinorrhée, une toux ou une angine)

Si la personne souffre d’allergies

Une douleur accompagnée de nausées/vomissements ou de halos autour des lumières est une association de symptômes potentiellement grave. Ces symptômes surviennent souvent en cas de glaucome aigu à angle fermé. Une douleur et une sensibilité à la lumière peuvent indiquer un trouble de la cornée, comme une égratignure ou la présence d’un corps étranger. Une absence de douleur et de sensibilité à la lumière peut indiquer un trouble de la conjonctive.

Lors de l’examen clinique, le médecin examine la tête et le cou de la personne pour y découvrir des signes de troubles pouvant provoquer une rougeur des yeux, comme une rhinorrhée et une toux indiquant une infection des voies respiratoires supérieures ou une allergie ou une éruption cutanée pouvant indiquer un zona (zona ophtalmique provoqué par une infection).

L’examen de la vue est la partie la plus importante de l’examen clinique. Le médecin examine l’œil et le pourtour de l’œil afin d’y détecter des lésions ou un gonflement. Il vérifie la vision de la personne (avec des lunettes ou des lentilles de contact si elle en porte), la taille et la sensibilité à une lumière de la pupille et le mouvement des yeux.

La lampe à fente (instrument avec un fort grossissement) permet au médecin d’examiner l’œil. Le médecin met d’abord une goutte d’anesthésiant, puis une goutte de colorant à la fluorescéine dans l’œil de la personne pour diagnostiquer tout trouble cornéen. Lorsque l’œil est anesthésié, la pression intraoculaire (pression à l’intérieur de l’œil) est souvent mesurée (tonométrie).

Si une douleur atteint l’œil touché (en particulier s’il est fermé) lorsqu’une lumière éclaire l’œil non touché, alors le trouble peut être une uvéite antérieure ou un trouble de la cornée. L’utilisation d’un anesthésique facilite l’examen, et la réaction de la personne à cet anesthésique donne une idée du diagnostic final. Les gouttes d’anesthésique oculaire ne soulagent pas la douleur provoquée par le glaucome, l’uvéite ou la sclérite.