Flashs lumineux et corps flottants

Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations réalisées pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause des flashs ou des corps flottants, et les examens complémentaires qui pourraient s’avérer nécessaires (voir tableau Certaines causes et caractéristiques des flashs lumineux et des corps flottants).

Le médecin demande à la personne de décrire les flashs et les corps flottants et demande ensuite

À quel moment la personne a remarqué l’apparition des symptômes

Quelles sont les caractéristiques des flashs ou des corps flottants (par exemple, leurs formes, leurs mouvements ou s’ils apparaissent et disparaissent)

Si les symptômes se manifestent dans un seul œil ou dans les deux yeux

Si la personne voit des éclairs, si elle a perdu une partie de son champ de vision ou si celui-ci semble recouvert d’un rideau

Si la personne a souffert d’une lésion oculaire ou fait l’objet d’une opération de l’œil

Si d’autres symptômes se sont manifestés (vision floue, rougeur de l’œil, douleur oculaire ou céphalées, par exemple)

Si la personne est myope

Si la personne souffre de troubles pouvant affecter la vision, comme un diabète ou une maladie du système immunitaire

L’examen de la vue est la partie la plus importante de l’examen clinique. Le médecin vérifie la netteté de la vision, les mouvements oculaires et la réaction de la pupille à la lumière. Il recherche également des rougeurs aux yeux et vérifie le champ visuel pour rechercher une éventuelle perte partielle de la vision.

Une ophtalmoscopie est la partie la plus importante de l’examen de la vue. Le médecin utilise tout d’abord des gouttes pour dilater les pupilles. Puis il utilise un ophtalmoscope (lampe dotée d’une loupe grossissante qui éclaire l’arrière de l’œil) pour examiner l’intérieur des yeux de la personne, et voir le mieux possible la rétine. Si une des causes graves des flashs et corps flottants semble probable, un examen ophtalmologique est essentiel. L’ophtalmologiste est un médecin spécialisé dans l’évaluation et le traitement (chirurgical ou non) des maladies des yeux.

La pression dans l’œil (pression intraoculaire) est mesurée après qu’une goutte d’anesthésique a été mise dans l’œil.

Le médecin met d’abord une goutte de colorant à la fluorescéine dans l’œil, puis utilise une lampe à fente (instrument lui permettant d’examiner l’œil avec un fort grossissement) pour examiner celui-ci.