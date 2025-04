Occlusion des veines centrales de la rétine et des branches veineuses rétiniennes

Examen clinique de l’œil

Angiographie à la fluorescéine

Tomographie à cohérence optique

Parfois d’autres examens

Les médecins peuvent voir les changements survenant dans les vaisseaux sanguins et dans la rétine à l’aide d’un ophtalmoscope. Si la veine rétinienne centrale est obstruée, les veines peuvent s’engorger (apparaissant plus larges), des points d’hémorragie peuvent être visibles et éparpillés sur toute la rétine, et l’avant du nerf optique peut être enflé.

L’angiographie à la fluorescéine permet de déterminer l’étendue des lésions de la rétine et aide les médecins à planifier un traitement. Dans ce test, le médecin injecte de la fluorescéine (colorant) dans une veine du bras puis photographie la rétine. Ce colorant permet de mettre en évidence les vaisseaux sanguins de la rétine sur la photographie. La tomographie à cohérence optique (examen d’imagerie) peut aider à montrer que la rétine est enflée, ce qui est courant.

Quand l’obstruction de la veine rétinienne a été diagnostiquée, les médecins réalisent souvent des tests pour identifier les maladies qui pourraient augmenter le risque de développement des obstructions. Par exemple, selon la maladie suspectée, les médecins peuvent réaliser des tests à la recherche d’un diabète (en mesurant le glucose dans le sang ou le taux d’hémoglobine A1c), d’un glaucome (en mesurant la pression intraoculaire), d’une hypertension (en mesurant la tension artérielle) et de maladies qui causent un épaississement anormal du sang (appelées maladies d’hyperviscosité).