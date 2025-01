(Décollement de la rétine)

Réparation chirurgicale

Pour les décollements dus à une fuite de liquide et sans rupture rétinienne, médicaments

La plupart des décollements rétiniens peuvent être réparés. Le chirurgien referme les ruptures rétiniennes par chirurgie au laser ou par cryothérapie (application thérapeutique du froid). Pour les décollements de la rétine étendus, le chirurgien peut rapprocher la rétine de la paroi de l’œil en plaçant un bandeau en silicone autour de l’œil (appelé bandeau scléral) ou en enlevant l’humeur vitrée derrière le cristallin et au-devant de la rétine à l’aide d’une intervention chirurgicale appelée vitrectomie. Une bulle de gaz est souvent utilisée pour maintenir la rétine en place. Pour les petits décollements, une chirurgie au laser peut éviter que le décollement ne devienne plus prononcé, ou bien la rétine peut être réappliquée en utilisant la cryothérapie en plus d’une bulle de gaz (une procédure appelée rétinopexie pneumatique).

Les décollements causés par une maladie qui affecte la rétine (comme le diabète) peuvent être traités par vitrectomie.

Les décollements causés par une fuite de liquide et qui n’impliquent pas de rupture rétinienne peuvent être traités à l’aide de corticoïdes ou de médicaments qui entraînant une immunosuppression (les immunosuppresseurs comme le méthotrexate et l’azathioprine) pris par voie orale. Des implants de corticoïdes peuvent être injectés pour libérer lentement des taux constants de corticoïdes.