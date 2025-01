Cancers de la rétine

Les métastases choroïdiennes sont des tumeurs cancéreuses provenant d’autres parties de l’organisme et s’étendant à l’œil. Du fait de sa riche vascularisation, la choroïde est souvent le siège de métastases provenant d’autres organes. Chez la femme, la cause principale est le cancer du sein. Chez l’homme, le cancer du poumon est plus fréquemment en cause.

Symptômes des métastases choroïdiennes Souvent, les métastases choroïdiennes n’entraînent pas de symptômes lorsqu’elles ne sont pas au stade avancé. Les symptômes, lorsqu’ils apparaissent, sont souvent une perte de l’acuité visuelle ou des symptômes de décollement de la rétine tels que corps flottants, éclairs lumineux, vision floue et un voile dans le champ de vision. La perte de la vision peut varier de légère à grave.

Diagnostic des métastases choroïdiennes Examen clinique de l’œil

Généralement échographie

Biopsie Parfois, le diagnostic de métastases choroïdiennes est établi à l’ophtalmoscope lors d’un examen ophtalmologique systématique. Le diagnostic est confirmé par l’échographie. La confirmation du diagnostic peut être faite par prélèvement, avec une fine aiguille, d’un petit morceau de la tumeur qui sera examiné au microscope (biopsie).

Traitement des métastases choroïdiennes Chimiothérapie et/ou radiothérapie La chimiothérapie ou la radiothérapie, ou les deux à la fois, sont les traitements habituels de ce type de métastases choroïdiennes et dépendent du type de cancer primitif.