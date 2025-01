Troubles liés à l’usage de substances

L’intoxication fait référence aux effets immédiats et temporaires d’une drogue spécifique. L’intoxication altère le fonctionnement cérébral et le jugement, et peut également altérer l’humeur. En fonction de la drogue, la personne peut présenter une sensation d’excitation ou de bien-être excessif (euphorie), ou peut se sentir plus calme, plus détendue et plus somnolente que d’habitude.

De nombreuses drogues perturbent le fonctionnement physique et la coordination, entraînant des chutes et des accidents de la route. Certaines drogues peuvent déclencher un comportement agressif, menant à des bagarres. Lorsque des quantités plus importantes de drogue sont utilisées (surdose), les effets indésirables deviennent plus évidents, avec des complications graves et parfois un risque de décès.

Le terme tolérance signifie que les personnes ont besoin d’une quantité de plus en plus importante de drogue pour ressentir les effets initialement produits par de plus petites quantités. Les personnes peuvent développer une tolérance très importante aux drogues telles que les opiacés et l’alcool.