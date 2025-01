Si les souvenirs manquants ne reviennent pas ou si le besoin de retrouver des souvenirs est impérieux, les techniques de récupération de la mémoire sont souvent efficaces. À savoir :

Hypnose

Entretiens facilités par l’administration de médicaments (entretiens menés après administration par voie intraveineuse d’un sédatif, tel qu’un barbiturique ou une benzodiazépine)

Le médecin utilise l’hypnose et les entretiens facilités par l’administration de médicaments pour réduire l’anxiété associée à la période sur laquelle porte l’amnésie et pour pénétrer ou contourner les défenses que la personne a mises en place pour se protéger du souvenir d’expériences ou de conflits douloureux.

Les médecins doivent toutefois faire attention à ne pas suggérer ce qui doit être remémoré (créant ainsi un faux souvenir) ni causer d’anxiété extrême. Il est souvent très bouleversant de se souvenir des circonstances traumatiques qui ont stimulé la perte de mémoire.

En outre, les souvenirs remémorés grâce à ce type de techniques ne sont pas toujours précis et peuvent nécessiter la confirmation d’une autre personne ou source. Dès lors, avant d’entreprendre une hypnose ou un entretien facilité par l’administration de médicaments, le médecin informe la personne que les souvenirs récupérés par ces techniques peuvent être plus ou moins précis et doit obtenir son accord pour poursuivre.

Les médecins essaient aussi de rassurer les personnes atteintes d’amnésie dissociative quant au fait qu’ils souhaitent les aider. Les personnes qui ont été maltraitées, en particulier pendant l’enfance, se méfient parfois des thérapeutes et peuvent s’attendre à ce que le thérapeute les exploite ou les abuse, et leur impose des souvenirs inconfortables, plutôt que de les aider à retrouver de vrais souvenirs.

Combler le plus possible les trous de mémoire aide à rétablir la continuité de l’identité de la personne et du sens de soi.