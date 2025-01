Fugue dissociative

Au cours de la fugue, la personne peut sembler normale et agir normalement ou ne paraître que légèrement confuse et n’attirer aucune attention. Toutefois, lorsque la fugue se termine, la personne se retrouve dans une nouvelle situation sans souvenir de comment elle y est parvenue ou de ce qu’elle faisait jusqu’alors. À ce stade, la personne se sent généralement honteuse et contrariée de ne pas pouvoir se souvenir de ce qui s’est passé. Certaines personnes prennent peur. Si elles se sentent confuses, elles peuvent attirer l’attention du corps médical ou des autorités judiciaires.

Une fois la fugue terminée, de nombreuses personnes se souviennent de leur identité passée et de leur vie jusqu’au début de la fugue. Pour d’autres, toutefois, les souvenirs pendront plus longtemps à revenir et le processus sera plus progressif. Certaines personnes ne se souviennent jamais de portions de leur passé. Dans de très rares cas, la personne ne se souvient de rien, ou n’a pratiquement aucun souvenir de son passé pour le restant de sa vie.