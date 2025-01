Une personne atteinte du sous-type dissociatif du trouble de stress post-traumatique (TSPT) présente tous les symptômes du TSPT, ainsi que la dépersonnalisation (détachement de soi) et la déréalisation (détachement de l’environnement).

La dépersonnalisation et la déréalisation sont les deux symptômes dissociatifs les plus importants associés à ce sous-type de TSPT.

Les médecins diagnostiquent ce trouble chez les personnes atteintes de TSPT qui présentent des symptômes persistants ou récurrents de dépersonnalisation ou de déréalisation.

La psychothérapie comprend une exposition progressive au facteur de stress ou au déclencheur et d’autres stratégies.

(Voir aussi Présentation des troubles dissociatifs et Trouble de stress post-traumatique [TSPT].)

La dissociation fait référence à un processus mental dans lequel la capacité de l’esprit à intégrer automatiquement et complètement tous les aspects de l’identité, de la mémoire et de la conscience échoue sous le stress d’un traumatisme. Par conséquent, une personne qui souffre de dissociation peut se sentir déconnectée d’elle-même, et son environnement peut lui sembler irréel. Certaines personnes atteintes de TSPT présentent des symptômes dissociatifs (par exemple, amnésie, flashbacks, engourdissement et/ou dépersonnalisation/déréalisation), qui surviennent fréquemment après une exposition à un traumatisme.

La dissociation est liée à des antécédents de maltraitance ou de négligence parentale, de traumatisme psychologique et de TSPT. Un traumatisme complexe, qui commence généralement tôt dans la vie et implique une relation étroite (par exemple, une personne qui s’occupe de l’enfant), augmente la probabilité qu’une personne développe des symptômes dissociatifs avec le TSPT. D’autres facteurs associés plus tard dans la vie à des symptômes dissociatifs comprennent la violence physique, la honte et la culpabilité.

Le saviez-vous ?

Près de 15 % des personnes atteintes de TSPT présentent également une dépersonnalisation et une déréalisation. Par conséquent, ces personnes

Ressentent des symptômes de TSPT plus fréquemment

Présentent les premiers symptômes de TSPT pendant l’enfance

Sont fortement exposées aux traumatismes et souffrent davantage d’adversité dans l’enfance (par exemple, maladie mentale d’un parent, divorce et pauvreté)

Subissent une grave altération de leur rôle (par exemple, elles ont des difficultés à assumer leurs responsabilités professionnelles et à effectuer des travaux ménagers)

Ont plus de pensées suicidaires et font plus de gestes, de plans et de tentatives suicidaires

Une blessure physique soudaine (par exemple, une maladie grave ou un accident grave, une violence physique, une guerre ou une catastrophe naturelle), voire la menace d’une telle blessure, perturbe les émotions et le développement normal. Cette perturbation bouleverse l’expérience de la personne, modifie ses attentes pour l’avenir et interfère avec sa capacité à faire face à la situation.

Les images cérébrales des personnes atteintes de TSPT montrent une altération des structures cérébrales qui aident à contrôler la pensée et à réguler les émotions. Dans le sous-type dissociatif du TSPT, les émotions sont inhibées à un degré tel que l’on assiste à une dépersonnalisation (déconnexion du soi) et à une déréalisation (déconnexion du milieu environnant).

Symptômes du sous-type dissociatif du TSPT Les symptômes du TSPT comprennent les symptômes d’intrusion (par exemple, souvenirs involontaires, rêves ou flashbacks). De nombreuses personnes essaient d’éviter de se souvenir des événements ou des rappels physiques de ces événements ou font l’expérience d’une amnésie dissociative. Elles peuvent développer des schémas de pensée négatifs et se sentir détachées ou éloignées des autres, se reprocher des choses qu’elles n’ont pas faites et/ou devenir incapables d’éprouver des émotions positives. Une hypervigilance (état d’évaluation constante des menaces dans l’environnement), une irritabilité, des difficultés de concentration et des troubles du sommeil peuvent également se produire. Les symptômes dissociatifs auxquels ce sous-type de TSPT doit son nom perturbent l’identité, la mémoire et la conscience : Dépersonnalisation : sentiment de détachement par rapport à ses processus mentaux ou à son corps, de sorte que l’on se sent comme un observateur extérieur de sa propre expérience.

Déréalisation : expériences persistantes ou récurrentes d’un environnement irréel, comme si le monde était irréel ou onirique

Diagnostic du sous-type dissociatif du TSPT Une évaluation médicale, basée sur des critères diagnostiques spécifiques du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, cinquième édition, révision du texte (DSM-5-TR) Pour répondre aux critères diagnostiques du TSPT « avec symptômes dissociatifs », une personne atteinte de TSPT doit également présenter des symptômes persistants ou récurrents de dépersonnalisation ou de déréalisation en réponse au facteur de stress.

Traitement du sous-type dissociatif du TSPT Approche modifiée et plus progressive de la psychothérapie utilisée pour le TSPT En général, la psychothérapie pour le TSPT implique une thérapie d’exposition prolongée et une thérapie cognitive pour atténuer l’hyperexcitation provoquée par le TSPT. Comme la thérapie d’exposition peut aggraver les symptômes de dissociation, la psychothérapie pour le sous-type dissociatif du TSPT est modifiée pour inclure une exposition progressive au facteur de stress (ou déclencheur) ainsi que : l’identification des symptômes dissociatifs (en particulier, la dépersonnalisation et la déréalisation)

la stabilisation, la clarification et la discussion des symptômes dissociatifs

l’exploration des facteurs de stress susceptibles d’entraîner des épisodes dissociatifs

le contrôle de tout risque de revictimisation. L’hypnose peut également être utile pour aider les personnes à contenir et à retraiter les souvenirs traumatiques. Cette technique peut leur permettre de : Restructurer leurs expériences de dépersonnalisation et de déréalisation

Apprendre à contrôler leur besoin de se dissocier

Pronostic du sous-type dissociatif du TSPT Les personnes atteintes de ce sous-type de TSPT prennent leurs distances par rapport aux effets de leur traumatisme, en particulier si elles ont subi des abus dans leur enfance et/ou si elles ont développé des symptômes dissociatifs. Ces personnes ont tendance à avoir des difficultés à faire confiance à leur thérapeute et leur pronostic est plus défavorable.