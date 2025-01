Trouble de la personnalité borderline (TPB)

Le principal traitement du trouble de la personnalité borderline est la psychothérapie. Les psychothérapies spécifiques au trouble de la personnalité borderline peuvent réduire les comportements suicidaires, atténuer la dépression, et aider les personnes à mieux fonctionner.

Les thérapies cognitivo-comportementales suivantes se concentrent sur la régulation des émotions et aident la personne à améliorer ses compétences sociales :

Thérapie comportementale dialectique (association de séances individuelles et de groupe avec des thérapeutes qui jouent le rôle de coachs comportementaux et sont disponibles 24 heures sur 24)

Formation systémique pour la prédictibilité émotionnelle et la résolution de problèmes (Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving, STEPPS)

La thérapie comportementale dialectique consiste en des sessions individuelles et de groupe hebdomadaires et met un thérapeute à disposition par téléphone. Le thérapeute agit comme un entraîneur comportemental. L’objectif est d’aider la personne à trouver de meilleurs moyens pour faire face au stress, par exemple un moyen de résister à l’envie de se comporter de manière autodestructrice.

La méthode STEPPS consiste en des séances hebdomadaires en groupe pendant 20 semaines. La personne apprend à gérer ses émotions, à remettre en question ses attentes négatives et à mieux prendre soin d’elle-même. Par exemple, elle apprend à prendre de la distance par rapport à ce qu’elle ressent à un instant donné. Elle apprend à se fixer des objectifs, à éviter les substances illégales et à améliorer ses habitudes alimentaires, de sommeil et d’exercice physique. La personne est aussi invitée à identifier une équipe de soutien composée d’amis, de membres de la famille et de professionnels de la santé qui sont prêts à l’encadrer lorsqu’elle est en situation de crise.

Les psychothérapies supplémentaires suivantes sont également utilisées pour traiter les troubles de la personnalité borderline :

Thérapie basée sur la mentalisation

Psychothérapie centrée sur le transfert

Thérapie des schémas

Psychothérapie de soutien

La mentalisation fait référence à la capacité d’une personne à réfléchir sur son état d’esprit et celui des autres et à les comprendre (ce qu’elle et ce qu’ils ressentent et pourquoi). La thérapie basée sur la mentalisation aide la personne à faire ce qui suit :

Maîtriser efficacement ses émotions (par exemple, se calmer quand elle est bouleversée)

Comprendre de quelle manière elle contribue à ses propres problèmes et difficultés avec les autres

Réfléchir sur la façon de penser et de ressentir des autres et la comprendre

Cela l’aide donc à établir des relations avec les autres avec empathie et compassion, ce qui aide aussi les autres à la comprendre et à la soutenir.

La psychothérapie centrée sur le transfert repose sur l’interaction entre la personne et le thérapeute. Le thérapeute pose des questions et aide la personne à examiner les images que la personne a d’elle-même et qui sont exagérées, déformées et irréalistes, ainsi que ses réactions à diverses situations. L’accent est mis sur le moment présent (y compris la façon dont la personne interagit avec le thérapeute) plutôt que sur le passé. Par exemple, lorsqu’une personne timide et silencieuse devient brusquement hostile et critique, le thérapeute peut demander à la personne si elle a remarqué un changement dans ses sentiments, puis lui demander de réfléchir à la façon dont la personne voyait le thérapeute et se voyait elle-même lorsque les choses ont changé. Les objectifs sont les suivants :

Permettre à la personne de développer une perception d’elle-même et des autres plus stable et plus réaliste

Apprendre à établir des relations plus saines avec les autres par l’intermédiaire du transfert sur le thérapeute

La thérapie des schémas met l’accent sur l’identification de modèles permanents, inadaptés, de pensée, de sentiments, de comportement et d’adaptation (appelés schémas) et sur le remplacement des pensées, sentiments et comportements négatifs par d’autres, plus sains.

La psychothérapie de soutien est également utile. L’objectif du thérapeute est d’établir une relation émotionnelle, encourageante et de soutien avec la personne pour l’aider à développer des mécanismes de défense sains, particulièrement dans les relations interpersonnelles. Cependant, les traitements de soutien seuls peuvent ne pas résoudre les problèmes plus immédiats du trouble de la personnalité borderline (comme le comportement suicidaire et l’automutilation) aussi efficacement que d’autres psychothérapies plus spécifiques au trouble de la personnalité borderline.