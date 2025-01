Troubles psychotiques induits par des substances/médicaments

Le trouble psychotique induit par des substances ou des médicaments est caractérisé par des hallucinations et/ou des délires dus aux effets directs d’une substance ou au sevrage d’une substance, en l’absence de syndrome confusionnel.

Les épisodes de psychose induite par des substances sont fréquents dans les services d’urgences et les centres de crise. De nombreuses substances peuvent déclencher ces épisodes, y compris l’alcool, les amphétamines, le cannabis, la cocaïne, les hallucinogènes, les opioïdes, la phencyclidine (PCP), et les sédatifs. Pour être considérés comme une psychose induite par des substances, les hallucinations et les délires doivent être plus graves que ceux qui accompagnent généralement une simple intoxication par des substances ou un sevrage, même si la personne peut aussi être intoxiquée ou en sevrage.

Les symptômes sont souvent brefs et disparaissent une fois que la substance responsable des symptômes est éliminée de l’organisme, mais la psychose déclenchée par les amphétamines, la cocaïne ou la PCP peut durer de nombreuses semaines.

